مطاعم أميركية تفرض "بقشيشاً إجبارياً" على زوار كأس العالم

كشف تقرير نشره موقع "أكسيوس" أن ملايين الزوار الدوليين القادمين إلى الولايات المتحدة لحضور مباريات كأس العالم يواجهون ثقافة "الإكرامية" (البقشيش) التي تبدو غريبة تماماً لثقافات الكثيرين منهم.

ولمواجهة هذا التباين الثقافي، بدأت العديد من المطاعم في المدن المستضيفة للبطولة بفرض إكراميات تلقائية بنسبة 20% على فواتير العملاء.

تجنب الخسائر المالية للعمال

وبحسب التقرير، تأتي هذه الخطوة الاستباقية كضرورة لاستيعاب المشجعين الأجانب الذين قد يتجاهلون، عن غير قصد، دفع الإكرامية لمقدمي الخدمة.

ونقل الموقع عن نادلة في مدينة نيويورك معاناتها مع هذا الأمر، مشيرة إلى أن مجموعة من المشجعين الأجانب تركوا إكرامية بقيمة 4 دولارات فقط على فاتورة طعام بلغت قيمتها 300 دولار.

في المقابل، أكدت مالكة سلسلة مطاعم في أتلانتا لـ "أكسيوس" أنها قررت رفع نسبة الإكرامية التلقائية المضافة على الفواتير من 18% إلى 20% تزامناً مع المونديال، معتبرة أن هذه الخطوة ضرورية لتأمين دخل عمالها ووضع مصلحتهم في المقام الأول.

جذور الأزمة

وسلط موقع "أكسيوس" الضوء على النظام المالي الاستثنائي المعمول به في قطاع الخدمات الأميركي؛ حيث لا تعتبر الإكرامية مجرد "مكافأة" كما هو الحال في دول أخرى، بل هي بديل أساسي للأجر.

وأوضح التقرير أن القانون يسمح لأصحاب العمل بدفع أجور متدنية للعمال المعتمدين على الإكراميات تصل إلى 2.13 دولار فقط في الساعة، على أن تغطي الإكراميات الفارق للوصول إلى الحد الأدنى الفيدرالي للأجور (7.25 دولار). وأشار خبراء للموقع إلى أن هذه الممارسة تعود جذورها إلى حقبة ما بعد انتهاء العبودية، حيث استُخدمت كوسيلة للحصول على عمالة شبه مجانية وإبقاء العمال في حالة فقر.

حراك عمالي

وفي سياق متصل بالضغط من أجل تحسين بيئة العمل، أشار "أكسيوس" إلى أن عمال الحانات والندل في ملعب "SoFi" بمدينة لوس أنجلوس لوحوا بتنفيذ إضراب شامل قبل أسبوع من المباراة الافتتاحية، مما أجبر الإدارة على التوصل لاتفاق عاجل منح العمال زيادة في الأجور بنسبة 30%.

ونقل التقرير في ختامه عن منظمات حقوقية أملها في أن يسلط زَخَم كأس العالم الضوء بشكل أوسع على الهشاشة المالية التي يعاني منها هؤلاء العمال طوال العام، مؤكدين أن فواتير العمال المعيشية في ارتفاع مستمر، بينما يظل دخلهم المعتمد على الإكراميات متذبذباً وغير مستقر.