منتخب الرأس الأخضر يواصل مغامرته في المونديال ويفرض التعادل على أوروجواي

واصل منتخب الرأس الأخضر مغامرته في كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، ونجح في الحصول على النقطة الثانية في البطولة بعدما أجبر أوروجواي على التعادل 2/2، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة.

وكان منتخب الرأس الأخضر قد أجبر إسبانيا، بطل العالم 2010، على التعادل السلبي في الجولة الأولى في أتالانتا، لكنه لم يكتف بالتعادل فقط مع أوروجواي، بطل العالم مرتين، بل سجل أول هدفين له في أول مشاركة في تاريخه بالمونديال.

وتقدم منتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 21 عن طريق كيفن بينا، وهو أول هدف في تاريخ البلد الأفريقي في المونديال، لكن أوروجواي سجلت التعادل عبر ماكسيمليانو أرواخو في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، سجل أوجستين كانوبيو هدف أوروجواي الثاني، ثم استغل هيليو فاريلا خطأ الحارس فرناندو موسليرا ليسجل الهدف الثاني للرأس الأخضر في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة بات لمنتخب الرأس الأخضر فرصة كبيرة لبلوغ دورالـ32 في حال فوزه في المباراة الثالثة على السعودية، يوم السبت، فيما سيكون منتخب أوروجواي مطالبا بالأمر نفسه في مواجهة إسبانيا في اليوم ذاته.