بـ10 لاعبين.. بلجيكا تتعادل مع إيران في كأس العالم 2026

واصل منتخب بلجيكا المرشح الأبرز نتائجه المخيبة في المجموعة السابعة لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم بالتعادل بدون أهداف مع إيران، مساء الأحد، في لوس أنجليس ضمن منافسات الجولة الثانية.

خرج الفريقان بشباك نظيفة، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" ألغت هدفا للنجم الإيراني مهدي طارمي في الدقيقة 25 بداعي التسلل.

كما تأثر المنتخب البلجيكي بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد مدافعه نجوي ببطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 67.

حصل كل فريق على نقطة ليرفع الفريقان رصيدهما إلى نقطتين وتشتعل حسابات التأهل لدور الـ32 قبل مباراة مصر ضد نيوزيلندا التي ستقام فجر الإثنين.

وكان المنتخب البلجيكي بدأ مشواره بالتعادل 1-1 بصعوبة مع مصر، وسيواجه نيوزيلندا فجر السبت المقبل في فانكوفر.

أما إيران فتعادلت مع نيوزيلندا بنتيجة 2-2، وتستعد لمواجهة حاسمة أمام مصر في نفس التوقيت بالجولة الثالثة بمباراة ستقام في سياتل.