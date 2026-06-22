لتفادي الخروج المبكر.. الواقعية مفتاح العراق أمام فرنسا

يسعى منتخب العراق لتفادي الخروج المبكر من بطولة كأس العالم 2026، عندما يلاقي نظيره الفرنسي، بطل العالم مرتين ووصيف النسخة الماضية، فجر غد، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة التاسعة.

من جانبه، حذّر لاعب المنتخب العراقي السابق، كريم محمد علاوي، من صعوبة المواجهة، مؤكداً أن الفوارق الفنية والخبرات الكبيرة تصب في مصلحة «الديوك».

وقال علاوي لـ«الإمارات اليوم» إن المباراة تمثل اختباراً شديد الصعوبة لـ«أسود الرافدين»، في ظل قوة المنتخب الفرنسي الذي يعد من أبرز المنتخبات العالمية، مشيراً إلى أن التفكير في الفوز منذ البداية قد يشكل خطراً على العراق.

وأوضح أن الاندفاع الهجومي قد يفتح المساحات أمام لاعبي فرنسا، وهو ما قد يستغله المنافس الذي يمتلك قدرات عالية في التحول السريع وحسم الفرص، مضيفاً أن التعامل الواقعي مع مجريات اللقاء قد يكون الخيار الأنسب للعراق.

وأضاف علاوي أن اللعب من أجل الخروج بنتيجة إيجابية، مثل التعادل، قد يكون هدفاً عملياً في هذه المواجهة، بدلاً من المجازفة أمام منتخب يضم نخبة من نجوم العالم، ويتمتع باستقرار فني واضح.

وأشار إلى أن المنتخب الفرنسي، بطل كأس العالم 2018 ووصيف نسخة 2022، يمتلك منظومة متكاملة ولاعبين قادرين على صنع الفارق في أي لحظة، ما يفرض على العراق ضرورة الانضباط الدفاعي والتركيز العالي طوال المباراة.

وخسر المنتخب العراقي بنتيجة 1-4 أمام النرويج في الجولة الأولى، وسجل هدف العراق الوحيد المهاجم أيمن حسين، فيما نجا المنتخب الفرنسي من مفاجأة بفوزه على السنغال 3-1.