بييلسا: استراحات شرب المياه «لا تضيف شيئاً»

انتقد مدرب الأوروغواي، الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، استراحات شرب الماء المفروضة في جميع مباريات مونديال 2026 لكرة القدم، معتبراً أنها «لا تضيف شيئاً وتنتزع الكثير» من كرة القدم.

وقال المدرب بشأن هذا الإجراء الجديد الذي فرضه «فيفا» في النهائيات التي تستضيفها أميركا الشمالية، بهدف مواجهة الحرارة المرتفعة التي تؤثر في اللاعبين عبر منحهم استراحة وترطيباً لثلاث دقائق: «اللعب على أربع فترات بدلاً من فترتين يغيّر مفهوم الكرة ذاته».

وأضاف بييلسا: «لم يتم التفكير في العواقب، بل في نوع آخر من الانعكاسات»، في إشارة إلى الأرباح الكبيرة الناتجة عن الإعلانات التلفزيونية.