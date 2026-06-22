«بديل ألماني ذهبي» يعادل رقماً قياسياً في المونديال صمد 44 عاماً

عادَل لاعب المنتخب الألماني، دينيز أونداف، رقماً قياسياً صمد 44 عاماً في بطولات كأس العالم، بعدما أصبح اللاعب البديل الذي يتمكن من تسجيل ثلاثة أهداف في نسخة واحدة بالمونديال، وهو الرقم القياسي نفسه المسجل باسم المجري لازلو كيس في مونديال إسبانيا 1982.

وكان المدرب الألماني يوليان ناغلسمان قد دفع بورقة أونداف في الدقيقة 62 من المباراة الافتتاحية أمام كوراساو، فسجل هدفاً في الدقيقة 72 من المباراة التي حسمها الألمان 7-1.

وعاود ناغلسمان وضع ثقته مجدداً بأونداف، ودفع به في الدقيقة 60 أمام ساحل العاج، في محاولة لإنقاذ منتخب «الماكينات» الذي كان متأخراً بهدف دون مقابل، فأحرز اللاعب هدفين (68 و94)، مانحاً المنتخب الألماني ثلاث نقاط ثمينة، ليرفع رصيده إلى ثلاثة أهداف، ويصبح على بُعد هدف واحد فقط من كسر الرقم القياسي الذي صمد منذ مونديال 1982، حين نزل المجري لازلو كيس في الدقيقة 55 من مباراة منتخب بلاده أمام السلفادور، وسجل «هاتريك» بعد دخوله من مقاعد البدلاء، وإلى جانب تسجيله ثلاثة أهداف، بات أكثر لاعب قادم من دكة البدلاء إسهاماً في صناعة الفرص بواقع خمسة إسهامات، كما يتقاسم حالياً صدارة هدافي البطولة مع الأرجنتيني ليونيل ميسي والكندي جوناثان ديفيد (ثلاثة أهداف).