صدام قوي بين النرويج والسنغال في المجموعة الحديدية

يصطدم منتخب النرويج بنظيره السنغالي في مواجهة قوية، ستقام فجر الثلاثاء، في الجولة الثانية من المجموعة التاسعة الحديدية لبطولة كأس العالم 2026.

قبل هذه المواجهة يعتلي منتخب النرويج صدارة المجموعة بفضل فوزه 4-1 على العراق في الجولة الأولى، ليتفوق بفارق الأهداف عن فرنسا التي فازت على السنغال بنتيجة 3-1. ويتطلع منتخب النرويج، بقيادة مدربه ستالي سولباكن، لتحقيق فوز ثانٍ على التوالي، يضمن به التأهل لدور الـ32، بغض النظر عن نتيجة فرنسا ضد العراق، وتفادي الحسابات المعقدة في الجولة الثالثة، بينما يتطلع «أسود التيرانغا»، بقيادة المدرب المحلي بابي ثياو، لتفادي خسارة ثانية على التوالي، تطيح بهم خارج كأس العالم من الدور الأول. ويضم الفريقان في صفوفهما عدداً كبيراً من العناصر البارزة، فالمنتخب النرويجي يرتكز على نجمه إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سجل ثنائية في الفوز على العراق، وهز الشباك في 11 مباراة متتالية بقميص منتخب بلاده. ولا تقل أسلحة السنغال قوة أو خطورة، خصوصاً على مستوى خط الهجوم الذي يضم نجوماً كباراً، أمثال ساديو ماني نجم الفريق، وإسماعيلا سار، ونيكولاس جاكسون، والواعد إبراهيما مباي لاعب باريس سان جيرمان الذي سجل الهدف الوحيد في فرنسا، ليصبح أصغر هداف إفريقي في كأس العالم.