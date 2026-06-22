الأرجنتين تبحث عن بطاقة العبور.. والنمسا تحلم بمفاجأة مدوية

يتطلع ليونيل ميسي إلى قيادة منتخب الأرجنتين لكرة القدم نحو التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية في بطولة كأس العالم 2026، عندما يواجه منتخب النمسا، مساء اليوم، على ملعب دالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة العاشرة.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما استهل مشواره في البطولة بفوز كبير ومستحق على الجزائر بثلاثية نظيفة، ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

في المقابل، يحتل منتخب النمسا المركز الثاني بالرصيد ذاته، عقب انتصاره على الأردن بنتيجة 3-1 في الجولة الأولى.

وكانت الشكوك قد أثيرت قبل انطلاق البطولة بشأن قدرة الأرجنتين على الاحتفاظ بلقبها العالمي، لكن تلك التساؤلات تبددت سريعاً بعد العرض المذهل الذي قدمه ليونيل ميسي أمام الجزائر.

سجل النجم المخضرم، البالغ من العمر 38 عاماً، ثلاثية رائعة، أكد بها أنه لايزال قادراً على صناعة الفارق في أكبر المحافل الكروية، كما منح منتخب بلاده انطلاقة مثالية في رحلة الدفاع عن اللقب.

وسيضمن الفوز على النمسا تأهل الأرجنتين رسمياً إلى دور الـ32، بينما قد يكون التعادل كافياً أيضاً في ظل نظام البطولة الجديد، إذ سيضمن للمنتخب الأرجنتيني على الأقل إنهاء دور المجموعات ضمن أفضل ثلاثة منتخبات في المجموعة.

على الجانب الآخر، يحلم منتخب النمسا ببلوغ الأدوار الإقصائية للمونديال، للمرة الأولى منذ نسخة عام 1982، كما أن أهمية هذا الإنجاز تتضاعف بالنظر إلى أن مشاركة 2026 تمثل أول ظهور للمنتخب في كأس العالم منذ عام 1998، ما يجعل المباراة أمام الأرجنتين اختباراً حقيقياً لطموحات الفريق.