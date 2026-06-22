بـ 15 تصدياً أسطورياً.. حارس من البحر الكاريبي يوقف العاصفة الإكوادورية

كتب منتخب كوراساو إحدى أكثر قصص كأس العالم 2026 إثارة وإلهاماً، بعدما نجح في الخروج بتعادل تاريخي أمام الإكوادور من دون أهداف، في مباراة بدت على الورق غير متكافئة تماماً، لكنها تحولت داخل الملعب إلى ملحمة دفاعية كاريبية، أعادت رسم صورة «المستحيل» في كرة القدم، بعد تألق حارس المرمى، إلوي روم، ومدافعي الفريق في التصدي لـ27 تسديدة إكوادورية طوال اللقاء.

ووفقاً لإحصاءات شبكة «أوبتا»، قدم حارس منتخب كوراساو، إلوي روم، أداءً استثنائياً تاريخياً خلال مواجهة الإكوادور، بعدما نجح في التصدي لـ15 تسديدة كاملة، وهو أعلى رقم يسجله حارس مرمى في مباراة بكأس العالم في الوقت الأصلي منذ تصدي الحارس البيروفي رامون كيروغا لـ13 تسديدة في مباراة بيرو وهولندا خلال كأس العالم 1978، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

يذكر أن الرقم القياسي المطلق في تاريخ كأس العالم بلغ 16 تصدياً للأميركي تيم هاورد أمام بلجيكا، في دور الـ16 من مونديال 2014، لكن تلك المباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

ولم يكن وصول كوراساو إلى المونديال مجرد مشاركة عابرة، بل قصة صعود تدريجي لمنتخب قادم من جزر صغيرة في البحر الكاريبي، استطاع خلال السنوات الأخيرة بناء هوية كروية قائمة على التنظيم والانضباط والعمل الجماعي، ليحقق تأهلاً تاريخياً هو الأول في تاريخه إلى كأس العالم، بعد مسار طويل في التصفيات شمل مفاجآت مدوية أمام منتخبات أكثر خبرة وإمكانات.

وفي أول ظهور مونديالي، تلقى كوراساو خسارة كبيرة من ألمانيا 1-7، قبل أن يجد المنتخب نفسه أمام اختبار من العيار الثقيل أمام الإكوادور، أحد أقوى منتخبات قارة أميركا الجنوبية، لكن كوراساو تعامل مع المواجهة بشخصية المنتخب الذي لا يخشى الأسماء الكبيرة، بل يعتمد على الصلابة التكتيكية والقدرة على امتصاص الضغط.

وفرضت الإكوادور، منذ الدقائق الأولى، سيطرة شبه كاملة على مجريات اللعب بنسبة استحواذ بلغت 74.8%، مقابل 25.2% فقط لكوراساو، وبلغ عدد تمريرات الإكوادور 642 تمريرة، مقابل 224 لكوراساو، فيما وصل عدد الركنيات إلى تسع ركنيات مقابل صفر للمنتخب الكاريبي، ما يعكس حجم الضغط الهجومي الكبير.

لكن هذه الأرقام الضخمة اصطدمت بجدار دفاعي صلب وحارس مرمى في قمة مستواه، حيث كان إلوي روم بطل المباراة بلا منازع، بعدما تصدى لعدد هائل من الفرص الخطرة، أبرزها محاولات إنير فالنسيا داخل منطقة الجزاء، وتسديدات جون ييبواه ومويزيس كايسيدو وغونزالو بلاتا، إضافة إلى فرص محققة من مسافات قريبة.

وسددت الإكوادور 27 كرة إجمالاً مقابل 10 فقط لكوراساو، منها 15 تسديدة على المرمى مقابل ثلاث فقط، و21 محاولة من داخل منطقة الجزاء مقابل أربع فقط لكوراساو، وهو ما يوضح الفارق الهجومي الكبير الذي واجهه المنتخب الكاريبي طوال اللقاء.

ورغم هذا الضغط، أظهر دفاع كوراساو تماسكاً لافتاً، حيث اعتمد على التكتل في الخطوط الخلفية، وإغلاق المساحات أمام مفاتيح لعب الإكوادور، مع الاعتماد على المرتدات السريعة المحدودة التي حاول من خلالها مباغتة المنافس من دون نجاح في هز الشباك.

ومع مرور الوقت، تحولت المباراة إلى اختبار صبر حقيقي للإكوادور، التي كثفت هجماتها عبر العرضيات والتسديد من خارج المنطقة، لكن كل المحاولات اصطدمت بيوم استثنائي للحارس إلوي روم، الذي حافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، ليخرج بنقطة تاريخية لمنتخبه.

ولم يكن التعادل مجرد نتيجة إيجابية، بل لحظة مفصلية في تاريخ كوراساو، المنتخب القادم من البحر الكاريبي الذي نجح في تثبيت نفسه على خريطة أكبر بطولة في العالم، مؤكداً أن المشاركة الأولى قد تتحول إلى بداية قصة جديدة تماماً في كرة القدم الدولية.

وأثبت منتخب كوراساو بهذا الإنجاز أن كرة القدم الحديثة لم تعد حكراً على القوى التقليدية، وأن التنظيم والانضباط والروح الجماعية قادرة على مواجهة الفوارق الرقمية الكبيرة في الاستحواذ والفرص والتسديدات، لتبقى هذه المباراة واحدة من أبرز مفاجآت النسخة الحالية من كأس العالم 2026.

• حارس كوراساو رفع أمام مرماه شعار «مستحيل»، وحرم الإكوادور الانتصار.