ليس لامين جمال.. تعرف إلى رجل مباراة إسبانيا والسعودية في كأس العالم

حصد مهاجم إسبانيا ميكيل أويارزابال جائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد السعودية في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد.

وسجل أويارزابال "نجم ريال سوسييداد" هدفين كما صنع هدفا لزميله لامين جمال، ليكون الأفضل في الفوز العريض لإسبانيا 4-صفر ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وبات أويارزابال اللاعب الذي سجل أسرع ثنائية وصنع هدفا، خلال 24 دقيقة فقط في تاريخ المونديال، كما أصبح يمتلك 21 مساهمة تهديفية في آخر 13 مباراة له مع إسبانيا.