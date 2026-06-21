بقيادة لامين جمال.. "الماتادور" يهزم المنتخب السعودي برباعية
سجل ميكل أويارزابال ثنائية وقدم تمريرة حاسمة واحدة، وأضاف العائد للتشكيلة الأساسية لامين جمال هدفا واحدا، ليقود إسبانيا لفوز ساحق 4-صفر على السعودية في كأس العالم لكرة القدم اليوم الأحد.
وحققت إسبانيا انتصارها الأول في البطولة المقامة في أمريكا الشمالية، بعد تعادلها في الجولة الافتتاحية سلبيا مع الرأس الأخضر، فيما تعادلت السعودية في المباراة الأولى 1-1 مع أوروجواي.
وبدأت إسبانيا المباراة بضغط شرس على الدفاع السعودي، وأهدرت عدة فرص، قبل أن يفتتح جمال (18 عاما) والذي يشارك في التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ أبريل نيسان، التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعد تمريرة عرضية من أويارزابال.
وضاعف أويارزابال النتيجة في الدقيقة 21 مستغلا ارتباك دفاع السعودية بعد ركلة ركنية، ليضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة. قبل أن يضيف مهاجم إسبانيا الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق.
وبدأت إسبانيا الشوط الثاني بقوة، وأحرزت الهدف الرابع بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة، بعد أن سدد مارك كوكوريا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تصدى لها محمد العويس حارس مرمى السعودية لترتد الكرة وتصطدم في المدافع حسان التمبكتي وتسكن الشباك.
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