بقيادة لامين جمال.. "الماتادور" يهزم المنتخب السعودي برباعية

​سجل ميكل أويارزابال ثنائية وقدم تمريرة ‌حاسمة ​واحدة، وأضاف العائد للتشكيلة الأساسية لامين جمال هدفا واحدا، ليقود إسبانيا لفوز ساحق 4-صفر على السعودية في كأس العالم لكرة القدم اليوم ⁠الأحد.

وحققت إسبانيا انتصارها الأول في البطولة المقامة في أمريكا الشمالية، بعد تعادلها في الجولة الافتتاحية سلبيا ‌مع الرأس الأخضر، فيما تعادلت السعودية في المباراة الأولى 1-1 مع أوروجواي.

وبدأت ‌إسبانيا المباراة بضغط شرس على ‌الدفاع السعودي، وأهدرت عدة فرص، قبل ‌أن يفتتح جمال (18 ‌عاما) والذي يشارك في التشكيلة الأساسية لأول مرة ​منذ أبريل ‌نيسان، ​التسجيل في الدقيقة العاشرة، بعد ⁠تمريرة عرضية من أويارزابال.

وضاعف أويارزابال النتيجة في الدقيقة 21 مستغلا ​ارتباك ⁠دفاع السعودية ⁠بعد ركلة ركنية، ليضع الكرة في الشباك من مسافة قريبة. قبل أن يضيف ⁠مهاجم إسبانيا الهدف الثالث بعدها بثلاث دقائق.

وبدأت إسبانيا الشوط الثاني بقوة، وأحرزت الهدف الرابع بعد أربع دقائق من نهاية الاستراحة، بعد ‌أن سدد مارك كوكوريا كرة قوية من داخل ​منطقة الجزاء تصدى لها محمد العويس حارس مرمى السعودية لترتد الكرة وتصطدم في المدافع حسان التمبكتي وتسكن ​الشباك.