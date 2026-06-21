يامال يسجل أمام السعودية ويدخل قائمة تاريخية خلف بيليه

سجل لامين يامال، نجم برشلونة، أول أهداف المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، خلال مواجهة السعودية، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وجاء هدف يامال ليمنح إسبانيا التقدم أمام المنتخب السعودي، بعد أن كان المنتخب الإسباني قد استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي مع الرأس الأخضر في الجولة الأولى.

ودخل يامال بهذا الهدف قائمة تاريخية في كأس العالم، بعدما أصبح ثاني أصغر لاعب يفتتح مشاركته الأولى في المونديال بهدف، بعمر 18 عاماً، خلف الأسطورة البرازيلية بيليه، الذي سجل في أول مباراة له بكأس العالم 1958 أمام ويلز، وكان يبلغ حينها 17 عاماً.

ويعد يامال من أبرز العناصر التي يعوّل عليها المدرب لويس دي لا فوينتي في تشكيلة إسبانيا، أملاً في المنافسة على اللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخ المنتخب، بعد تتويجه الأول عام 2010.