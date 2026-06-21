بالأغاني الوطنية والذكريات التاريخية.. أساليب تحفيزية متنوعة لمنتخب مصر استعداداً لنيوزيلندا

دخل المنتخب المصري المرحلة الحاسمة من استعداداته لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة بكأس العالم 2026، والتي تقام فجر الأثنين، وسط أجواء خاصة فرضها الجهاز الفني داخل مقر إقامة البعثة، في محاولة لتعزيز الجاهزية الذهنية والمعنوية للاعبين قبل واحدة من أهم مباريات الفراعنة في المونديال.

وكثف الجهاز الفني من جلساته المغلقة خلال الساعات الأخيرة، معتمداً على أساليب تحفيزية متنوعة شملت عرض مقاطع فيديو لأبرز اللحظات المضيئة في تاريخ الكرة المصرية، إلى جانب مشاهد من مشاركات المنتخب السابقة وإنجازاته القارية، بينما رافقت تلك اللقطات أغانٍ وطنية أضفت أجواءً حماسية داخل المعسكر وعززت شعور اللاعبين بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

واهتم المدرب الوطني حسام حسن، بأن الإعداد النفسي يمثل أحد أهم مفاتيح النجاح في البطولات الكبرى، لذلك حرصوا على توجيه رسائل متواصلة للاعبين تؤكد أنهم لا يمثلون أنفسهم فقط، بل يحملون آمال ملايين المصريين الذين يتابعون مشوار الفريق في أكبر حدث كروي على مستوى العالم.

وبعد الجرعة المعنوية، انتقل المنتخب إلى الفصل الأخير من التحضيرات الفنية، إذ ركز الجهاز الفني على مراجعة الخطة التكتيكية وآليات التعامل مع المنتخب النيوزيلندي، مع دراسة مفصلة لنقاط القوة والضعف لدى المنافس، ووضع السيناريوهات المختلفة التي قد تشهدها المباراة.

وشهدت المحاضرات الفنية مراجعة شاملة لأسلوب اللعب المنتظر، خاصة في ما يتعلق بعمليات التحول السريع بين الدفاع والهجوم، وكيفية التعامل مع الكرات العرضية والثابتة التي تعد من أبرز أسلحة المنتخب النيوزيلندي، إضافة إلى التأكيد على أهمية الانضباط التكتيكي والتركيز طوال دقائق اللقاء.

وأدى اللاعبون تدريبات اتسمت بالجدية والانضباط، إذ وضع الجهاز الفني اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي من المتوقع ألا تشهد تغييرات كبيرة مقارنة بالفريق الذي واجه بلجيكا في الجولة الأولى وخرج بتعادل إيجابي 1-1 منح المنتخب دفعة معنوية مهمة قبل استكمال مشواره في البطولة.

كما خصصت الحصص التدريبية الأخيرة لفقرات التنظيم الدفاعي واستغلال الكرات الثابتة والاعتماد على السرعات الهجومية، في ظل إدراك الجهاز الفني لأهمية تحقيق الفوز من أجل تعزيز فرص التأهل إلى الدور الثاني قبل الجولة الختامية من منافسات المجموعة.

ويخوض المنتخب المصري مواجهة نيوزيلندا وهو يدرك أن المباراة قد تشكل نقطة التحول في مشواره بالمونديال، إذ يسعى إلى ترجمة التحضيرات المكثفة داخل الغرف المغلقة إلى نتيجة إيجابية على أرض الملعب، تبقيه في دائرة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي وتمنحه فرصة الاقتراب أكثر من تحقيق حلم الجماهير المصرية في البطولة العالمية.