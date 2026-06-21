المجموعة السادسة تتصدر تهديفياً في المونديال.. و«الخامسة» مهددة بحرمانها من «أفضل الثوالث»

شهدت المجموعة الخامسة والسادسة من كأس العالم 2026 تطورات حاسمة بعد نهاية الجولة الثانية، حيث ودّع منتخب تونس البطولة رسمياً، فيما حجز منتخب ألمانيا بطاقة التأهل إلى دور الـ16، بينما تتجه الأنظار إلى مواجهة نارية مرتقبة بين اليابان والسويد لحسم بطاقة العبور الثانية عن المجموعة السادسة.

وغادر المنتخب التونسي المنافسات بعد خسارة ثقيلة أمام اليابان بنتيجة 0-4، ليواصل نتائجه السلبية عقب هزيمة قاسية في الجولة الافتتاحية أمام السويد 1-5، دون أن يتمكن من حصد أي نقطة في أول مباراتين، ليودّع البطولة مبكراً ويقدم واحدة من أصعب مشاركاته المونديالية.

وفي المجموعة ذاتها، حققت هولندا فوزاً كبيراً على السويد بنتيجة 5-1، لتتصدر الترتيب بفارق الأهداف عن اليابان، فيما تراجعت السويد إلى المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ما يجعل مواجهتها أمام اليابان في الجولة الأخيرة بمثابة مباراة فاصلة لتحديد هوية المتأهل الثاني عن المجموعة.

أما في المجموعة الخامسة، فقد ضمنت ألمانيا التأهل إلى الدور الثاني بعد فوز مثير على ساحل العاج بنتيجة 2-1، في مباراة قلبت فيها تأخرها إلى انتصار ثمين، فيما انتهت مواجهة الإكوادور وكوراساو بالتعادل السلبي، ما أبقى حسابات التأهل مشتعلة قبل الجولة الأخيرة.

وقبل الجولة الختامية، تبدو ألمانيا في صدارة المجموعة، بينما تقترب ساحل العاج من خطف البطاقة الثانية، في حين تتضاءل آمال الإكوادور وكوراساو في المنافسة، سواء عبر المركز الثاني أو بطاقات أفضل الثوالث.

كما تتصدر المجموعة السادسة قائمة الأكثر تهديفاً في البطولة حتى الآن برصيد 20 هدفاً خلال جولتين، في مؤشر واضح على الطابع الهجومي الكبير والإثارة التي ميزت مبارياتها منذ انطلاق المنافسات.