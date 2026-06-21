الصيباري وبونو ضمن قائمة أبرز 10 لاعبين تأثيراً في مونديال 2026

واصل لاعب المنتخب المغربي إسماعيل الصيباري تألقه في كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما حل في المركز الرابع ضمن قائمة أبرز 10 لاعبين الأكثر تأثيراً في البطولة، وفقاً لتقييمات موقعي «هوسكورد» و«سوفاسكور»، فيما جاء حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو في المركز العاشر، ليحقق اللاعبان حضوراً عربياً لافتاً في القائمة.

وتصدر القائمة الأرجنتيني ليونيل ميسي، يليه النرويجي إرلينغ هالاند، ثم الفرنسي كيليان مبابي، بينما جاء الصيباري رابعاً كأفضل لاعب عربي.

وخطف الصيباري الأضواء خلال الجولتين الأوليين، بعدما سجل هدفين مؤثرين، أولهما في مرمى البرازيل، ليقود منتخب بلاده إلى تعادل ثمين (1-1)، قبل أن يحرز هدف الفوز على اسكتلندا (1-0) في الجولة الثانية. كما دخل التاريخ بتسجيله أسرع هدف في النسخة الحالية من كأس العالم، بعد مرور 71 ثانية فقط على صافرة البداية.

ولم يقتصر تأثير الصيباري على التسجيل، بل لعب دوراً محورياً في المنظومة الهجومية للمنتخب المغربي، وشكل مصدر الخطورة الأبرز، ليحظى بإشادة واسعة من المحللين ووسائل الإعلام.

ويعد الصيباري اللاعب العربي الأكثر تأثيراً في نتائج منتخب بلاده خلال البطولة حتى الآن، بعدما ساهم بصورة مباشرة في جميع النقاط الأربع التي حصدها المنتخب المغربي، ليضع «أسود الأطلس» في موقع قوي للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني.

وبحسب التقييمات، جاء الإنجليزي هاري كين في المركز الخامس، والكندي جوناثان ديفيد سادساً، والفرنسي مايكل أوليسي سابعاً، والإسباني بيدري ثامناً، ومواطنه لامين يامال تاسعاً، قبل أن يكمل بونو قائمة العشرة الأوائل بحلوله في المركز العاشر.

وقدم بونو بدوره مستويات مميزة خلال أول مباراتين، بعدما تصدى لعدد من الكرات الحاسمة، وأسهم في الحفاظ على النتائج الإيجابية للمنتخب المغربي أمام منافسين أقوياء.

ويعكس وجود لاعبين مغربيين ضمن قائمة العشرة الأوائل المستوى المميز الذي يقدمه المنتخب المغربي في البطولة الحالية، بعدما حصد أربع نقاط من أول مباراتين، معززاً حظوظه في بلوغ الدور التالي، ومواصلاً البناء على الإنجاز التاريخي الذي حققه في مونديال 2022.