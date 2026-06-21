حسام حسن: محمد صلاح منضبط.. ولا صحة للشائعات حول وجود خلاف

نفى حسام حسن ​مدرب مصر الشائعات حول وجود خلافات مع نجم المنتخب محمد صلاح، مؤكدا عدم ‌وجود أي مشكلات ​داخل صفوف الفريق الذي يستعد لمواجهة نيوزيلندا في وقت مبكر من يوم الاثنين في مباراة حاسمة ضمن المجموعة السابعة بكأس العالم لكرة القدم على ملعب بي.سي بليس في فانكوفر. وسجل صلاح (34 عاما) تسعة أهداف للمنتخب في تصفيات كأس العالم، كما قدم تمريرة حاسمة لإمام عاشور سجل منها هدف مصر في التعادل 1-1 أمام بلجيكا في المباراة الأولى ⁠التي أقيمت في سياتل.

وجرى تبديل صلاح في الدقيقة 76 أمام بلجيكا وحل مكانه اللاعب الشاب المتألق حمزة عبد الكريم. واستهلت نيوزيلندا مشوارها في البطولة بالتعادل 2-2 مع إيران في كاليفورنيا، وهو ما أشعل المنافسة بالمجموعة قبل الجولة الثانية من مبارياتها.

وقال حسن للصحفيين «صلاح لاعب مهم في تشكيلتنا، وجميع اللاعبين 26 الموجودين هنا معي مهمون للغاية. كل لاعب عمل معي يعرف أنني أتعامل معهم بطريقة احترافية. ليس لدي لاعبون مفضلون». وأضاف «صلاح لاعب رائع يساعد ‌زملاءه. يتمتع بانضباط كبير وهو قدوة يحتذى بها سواء بدأ المباراة... أو ‌جرى تبديله، فلا بأس. فهذا دوره كلاعب. والجميع يعلم أنني أعمل لمصلحة الفريق ‌والمنتخب الوطني.

وقال حسن»تنتشر الشائعات حول النجوم ‌واللاعبين والفرق. لكن صلاح شخص يتمتع بانضباط شديد«. وأضاف»إنه يتدرب معنا. وهو أول لاعب يوافق أيضا على قراراتي بصفتي المدير الفني. ​لذا أعتقد أنه سيكون ‌إيجابيا للغاية".