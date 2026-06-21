ودع رسمياً كأس العالم.. "نسور قرطاج" ينهار أمام اليابان بالأربعة

تلقّى منتخب تونس خسارة ثقيلة أمام نظيره الياباني بأربعة أهداف دون رد، في مباراة اتسمت بتفوق واضح للمنتخب الآسيوي الذي فرض إيقاعه منذ الدقائق الأولى ضمن منافسات كأس العالم 2026، ليواصل نتائجه السلبية بعد هزيمة سابقة أمام السويد بخمسة أهداف مقابل هدف، ليودع "نسور قرطاج" رسمياً البطولة، قبل مواجهته أمام هولندا في الجولة الثالثة.

بدأت المباراة بضغط مبكر من اليابان تُرجم سريعاً إلى هدف أول عبر دايتشي كامادا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف أياسي أويدا الهدف الثاني في الدقيقة 31 مستغلاً ثغرات دفاعية واضحة في الخط الخلفي التونسي، لينتهي الشوط الأول بتقدم مستحق لليابان.

في الشوط الثاني حاول المنتخب التونسي العودة تدريجياً عبر بعض المحاولات الفردية، إلا أن التنظيم الياباني السريع في التحولات الهجومية حسم الأمور نهائياً، حيث سجل جونيا إيتو الهدف الثالث في الدقيقة 69، قبل أن يختتم أويدا الرباعية في الدقيقة 83 بعد هجمة منظمة أكدت الفوارق الفنية والبدنية بين الطرفين.

وأظهرت الإحصائيات حجم السيطرة اليابانية على مجريات اللعب، رغم تفوق نسبي لتونس في الاستحواذ بنسبة بلغت 53.6% مقابل 46.4% لليابان، إلا أن الفاعلية الهجومية كانت لصالح المنتخب الياباني بشكل كامل، الذي نجح في تحويل فرصه إلى أهداف حاسمة.

وسددت اليابان عشر تسديدات منها ثلاث على المرمى، مقابل محاولات تونسية أقل فاعلية رغم بعض المحاولات التي لم تشكل خطورة حقيقية على الحارس الياباني، في وقت عانى فيه المنتخب التونسي من ضعف في إنهاء الهجمات داخل منطقة الجزاء.