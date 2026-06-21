الرأس الأخضر تسعى لـ"تحقيق المستحيل" بكأس العالم مع وصول والدة حارس المرمى

طالب بوبيستا، مدرب منتخب الرأس الأخضر لاعبيه بـ"تحقيق المستحيل" والبناء على تعادلهم المفاجئ مع إسبانيا، وذلك بحجز مقعد في دور الـ32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وقدم المنتخب الأفريقي، الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال، أداء مميزا في مباراته الافتتاحية يوم الاثنين الماضي، حيث تعادل سلبيا مع إسبانيا، بطلة أوروبا، مما أسعد جماهيره في بلاده، وكسب قلوب المشجعين المحايدين حول العالم بأدائه القوي.

ووصلت والدة حارس مرمى الرأس الأخضر، فوزينيا، الذي تألق أمام الإسبان، إلى ميامي في الوقت المناسب لحضور مباراة الفريق مساء الأحد بالتوقيت المحلي ضد أوروجواي، بطلة العالم مرتين، في الجولة الثانية بالمجموعة الثامنة، التي تضم أيضا المنتخب السعودي.

وتتساوى المنتخبات الأربعة في رصيد نقطة وحيدة، بعدما تعادلت أوروجواي 1 / 1 مع السعودية بصعوبة بالغة في الجولة الأولى.

وأعرب حارس الرأس الأخضر (40 عاماً) عن حزنه لعدم تمكن والدته، آنا كانديا إيفورا، من حضور مباراة إسبانيا بسبب تكلفة التأشيرة، ولكن بعد تدخل من زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، حكيم جيفريز، أكدت وزارة الخارجية الأميركية إعفاءها من الرسوم، وهي الآن في الولايات المتحدة لحضور مباراة الرأس الأخضر الثانية.

وصرح بوبيستا بأن التأهل عن المجموعة الثامنة الصعبة، لا يزال هدف فريقه، يحث قال في مؤتمر صحافي، مساء السبت بالتوقيت المحلي "نحن بلد صغير، وقد أظهرنا عزيمة كبيرة (أمام إسبانيا). لدينا قلب كبير، ولدينا صلابة".

وأضاف في تصريحاته، التي أوردتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) "نسعى جاهدين لإظهار هوية شعبنا، وهي الشجاعة والوحدة والنضال من أجل تحقيق أهدافنا، ونريد أن نحاول تحقيق المستحيل".

وتابع: "ندرك تماما مدى قوة منتخب أوروجواي، لكننا نثق في استعداداتنا، ونثق في لاعبينا أيضا. سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا، وهو التأهل للدور التالي".

من جانبه، اعترف جاري رودريجيز، لاعب الرأس الأخضر، بأن التعادل مع إسبانيا كان بمثابة "صدمة" للجميع، لكنه استدرك قائلا "أنا فخور للغاية بفريقي، وبالمدرب، وبالطريقة التي قاتلنا بها في هذه المباراة".

كشف رودريجيز "لم نمنحهم الكثير من الفرص، وأعتقد أننا كنا نستحق التعادل، لأن طريقة دفاعنا وطريقة التزامنا باستراتيجيتنا كانت مذهلة".