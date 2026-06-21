الماكينات الألمانية تدهس الأفيال الإيفوارية بهدف قاتل في اللحظات الأخيرة وتفوز 2-1

قلب منتخب ألمانيا الطاولة على منافسه كوت ديفوار ليهزمه بنتيجة 2 / 1، صباح اليوم، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة ببطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

لم يستغل المنتخب الإيفواري تقدمه بهدف سجله قائد الفريق فرانك كيسيه في الدقيقة 30.

بل شارك دينيز أونداف من على مقاعد البدلاء في الدقيقة 60، ليسجل هدفين لبلاده في الدقيقتين 68 و94، لينتزع الألمان ثلاث نقاط ثمينة.

حقق الألمان العلامة الكاملة برصيد ست نقاط بعد فوز كاسح على كوراساو بنتيجة 7 / 1 في الجولة الأولى، ليضمنوا تخطي دور المجموعات لأول مرة منذ تتويجه بلقب مونديال 2014 بالبرازيل، والذي تلاه الخروج مبكرا من الدور الأول بمونديالي 2018 و2022.

وسيختتم المنتخب الألماني مشواره في دور المجموعات بمواجهة إكوادور، بينما سيكون على منتخب كوت ديفوار الذي فاز 1 / صفر على إكوادور، تأمين تأهله للدور الثاني عند مواجهة كوراساو في الجولة الثالثة.

لم يستغل المنتخب الألماني أفضليته وخطورته في أول 20 دقيقة، حيث هدد مرمى منافسه بفرصتين خطيرتين الأولى عرضية من جوشوا كيميتش، قابلها كاي هافيرتز بضربة رأس قوية أبعدها الحارس الإيفواري يايا فوفانا، وبعدها سدد جمال موسيالا كرة خطيرة بجوار القائم، وقبلها سدد كافيرتز كرة فوق العارضة.

وسجل الألماني هدفا من ركلة ركنية، حيث سقطت الكرة من يد فوفانا، لكن الحكم احتسب مخالفة ضد ألكسندر بافلوفيتش.

في المقابل، دخل الأفيال أجواء اللقاء تدريجيا، وتركوا بصمة سريعة عندما مر يان ديوماندي بسرعته من كيميتش، ولعب كرة عرضية قابلها أماد ديالو بتسديدة في جسد الدفاع الألماني قبل أن يكملها كيسيه في شباك الحارس المخضرم مانويل نوير، ليتقدم المنتخب الإيفواري بهدف عكس سير اللعب في الدقيقة 30.

وأنقذ نوير شباكه من استقبال هدف ثان بعد التصدي لفرصة من آنجي يوان بوني في الدقيقة 38، بعدها بثوان قليلة سجل هافيرتز هدفا بعد تمريرة من فلوريان فيرتز، لكن الحكم احتسب مخالفة ضد موسيالا أثناء بناء الهجمة، بينما أضاع فيرتز آخر المحاولات الألمانية بتسديدة في أحضان الحارس الإيفواري بالوقت بدل الضائع.

تغير السيناريو في انطلاقة الشوط الثاني الذي بدأ بمحاولات أكثر خطورة من الجانب الإيفواري، حيث أضاع إيناي أولاي وكيسيه فرصتين في أول عشر دقائق، بخلاف تسديدة طائشة من ديوماندي، بينما ركز المنتخب الألماني على الركلات الركنية، ولكن دون جدوى باستثناء رأسية من هافيرتز خارج المرمى بعد ركنية من كيميتش.

كانت الدقيقة 60 نقطة تحول بارزة في مسار اللقاء، عندما قرر يوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا الاستعانة بالبديلين نديم أميري ودينيز أونداف مكان بافلوفيتش وموسيالا.

وبعد ثماني دقائق، مرر أميري كرة عرضية من الجهة اليمنى في عمق الدفاع الإيفواري، قابلها أونداف بقدمه مباشرة في الشباك، ليمنح الألمان التعادل في توقيت مثالي، ويحصد ناجلسمان ثمار تبديلاته، حيث ارتفعت بصمة أونداف إلى 4 مساهمات تهديفية بواقع هدفين وتمريرتين حاسمتين في مونديال 2026.

في المقابل، لم يستفد إيمرس فاي مدرب كوت ديفوار من البدلاء الثلاثة، سيمون أدينجرا وسيكو فوفانا وإيفان جيساند، بل لجأ أكثر للحذر الدفاعي أمام الهجوم الألماني الشرس، ليترك نفسه لمحاولات ألمانيا خطيرة لأونداف وأميري وناثانيل براون.

احتسب الحكم ست دقائق وقت بدل ضائع، خطف خلالها الألمان الفوز بهدف ثان للبديل الذهبي، أونداف، بتسديدة بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد بينية متقنة من فيليكس نيميشا، ليدفع المنتخب الإيفواري ثمنا غاليا للرعونة في ترجمة الفرص خلال توقيت حاسم في المباراة، ويضيع على نفسه فرصة التأهل المبكر.