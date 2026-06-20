هولندا تكتسح السويد بخماسية وتتصدر المجموعة السادسة في المونديال

اكتسح المنتخب الهولندي نظيره السويدي 5-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة السادسة بكأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى أربع نقاط في المركز الأول بالمجموعة، في انتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة اليابان وتونس والتي تقام صباح الأحد.

وتقدم المنتخب الهولندي في الدقيقة الخامسة عن طريق بريان بروبي، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وفي الدقيقة 47 سجل كودي جاكبو الهدف الثالث، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الرابع في الدقيقة 54.

وسجل منتخب السويد هدفه الوحيد عن طريق أنتوني إيلانجا في الدقيقة 59، ثم اختتم كريسينسو سمرفيل الخماسية في الدقيقة 89.