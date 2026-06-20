ريال مدريد ينفي اهتمامه بضم أوليسيه أو التواصل معه

أكد نادي ريال مدريد الإسباني عدم اهتمامه بضم الفرنسي مايكل أوليسيه لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، نافياً التواصل مع اللاعب أو ممثليه أو أي شخص في محيطه.

وشدد ريال مدريد في بيان رداً على أنباء تتحدث عن رغبته بضم أوليسيه واستعداده لدفع 220 مليون يورو لناديه، على أن علاقته مع نادي بايرن ميونخ تقوم على الاحترام المتبادل، وفي حال هناك اهتمام في أي لاعب ينتمي للبايرن سيتم التواصل مع النادي أولاً.

بدوره، حافظ بايرن ميونخ على موقفه الثابت، وأوضحت إدارته مراراً وتكراراً أن أوليسيه ليس للبيع، وأنهم لا ينوون التفاوض على رحيله.

ويرتبط مايكل أوليس بعقد مع بايرن ميونخ حتى عام 2029، وحاز مؤخراً جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني (البوندسليغا) بعد تسجيله 22 هدفاً وصناعته 31 في 52 مباراة.