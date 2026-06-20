601 تمريرة تمنح المغرب رقماً تاريخياً في كأس العالم

حقق منتخب المغرب رقماً قياسياً لافتاً في كأس العالم 2026، بعدما أكمل 601 تمريرة أمام منتخب إسكتلندا، ليصبح بذلك أكثر منتخب إفريقي دقة في التمرير في مباراة واحدة بتاريخ البطولة منذ بدء جمع البيانات عام 1966، في أداء يعكس حجم السيطرة الفنية التي فرضها «أسود الأطلس» خلال اللقاء، الذي انتهى بفوز الفريق بهدف دون رد في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة.

ووفقاً لإحصاءات من شبكة «أوبتا»، فإن أربعة منتخبات فقط تفوقت على المغرب في عدد التمريرات خلال النسخة الحالية من المونديال، حيث تصدرت إسبانيا القائمة بـ 734 تمريرة أمام كاب فيردي، تلتها البرتغال بـ 724 تمريرة أمام الكونغو الديمقراطية، ثم تركيا بـ 635 تمريرة أمام أستراليا، قبل أن يحل المنتخب المغربي رابعاً بـ 601 تمريرة أمام اسكتلندا، في مؤشر واضح على تطور أسلوب اللعب القائم على الاستحواذ والضغط العالي.

ويأتي هذا الأداء في سياق تألق مغربي متواصل في البطولة، بعدما حقق فوزاً ثميناً على إسكتلندا بهدف دون رد سجله إسماعيل صيباري بعد 70 ثانية فقط من بداية اللقاء، ليواصل المنتخب تصدر مجموعته الثالثة برصيد أربع نقاط، ويعزز موقعه بين أبرز المنتخبات المرشحة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية في ظل مستواه الفني المتصاعد.