مذيعة أرجنتينية تخسر عملها بسبب والد ميسي

أثار خبر وفاة والد ميسي، الذي أعلنته مقدّمة البرامج الأرجنتينية، فلورنسيا بينيا، عبر الهواء مباشرة خلال مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026، موجة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تنشر عائلة اللاعب توضيحاً لاحقاً بعدم صحته، وتتنحى المذيعة عن عملها، حسب "بي بي سي".

وقالت بينيا خلال برنامج "إل شو ديل فيرانو" عبر قناة "لوزو تي في" دون أن تتحقق من الخبر: "لا أريد نقل أخبار سيئة، لكن والد ميسي توفي للتو"، مضيفة أن اللاعب سيضطر إلى مغادرة المونديال بسبب ذلك.

ولكن سرعان ما تبيّن أن الخبر غير صحيح، إذ أصدرت عائلة ميسي بياناً رسمياً أكدت فيه أن خورخي ميسي على قيد الحياة، لكنه يعاني من مشكلة صحية ويتلقى رعاية طبية، وأن حالته تتحسن تدريجياً.

واضطرت المذيعة بعد ذلك لتقديم استقالتها، حيث قررت الانسحاب من البرنامج ووقف مشاركتها الإعلامية بعد الواقعة، مؤكدة أسفها العميق لما حدث.

فيما أعربت عائلة اللاعب الأرجنتيني، عن استيائها الشديد مما وصفته بـ “غياب المسؤولية والدقة" في التعامل مع خبر حساس، مشيرة إلى أن ما تم تداوله تسبب في أذى نفسي غير مبرر.