الصومالي عمر عرتن يقود مباراة ختام الدوري الكويتي

أعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أنه تلقى موافقة الاتحاد الصومالي لكرة القدم لتعيين الحكم الدولي الصومالي عمر عرتن لإدارة مباراة الكويت والقادسية المقررة يوم 29 يونيو الحالي في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الممتازة، وفق وسائل إعلام كويتية.

وستشهد المباراة تتويج نادي الكويت بلقب الدوري.

وقال الاتحاد الكويتي إن عرتن سيقود المباراة بدعوة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف الصباح.

وتضمن كتاب الاتحاد الصومالي إشادة بالمبادرة التي تعكس روح الصداقة والثقة المتبادلة بين الاتحادين والذي من شأنه تعزيز العلاقة بين الطرفين.

وكان عمر عرتن قد حرم من التحكيم في كأس العالم بعد رفض الولايات المتحدة دخوله إليها.