يوفنتوس يحاول جمع صلاح ومرموش

كشفت وسائل إعلام عن اهتمام نادي يوفنتوس بالتعاقد مع النجم المصري عمر مرموش خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، إلى جانب اهتمامه بالنجم المصري محمد صلاح.

وبحسب صحيفة “لا ستامبا " الإيطالية فقد استفسر يوفنتوس عن التعاقد مع عمر مرموش مهاجم مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حيث يحظى بإعجاب المدرب لوتشيانو سباليتي، بعد أن ارتبط اسمه بضم صلاح منذ رحيله عن ليفربول.

وكان عمر مرموش قد انضم لصفوف مانشستر سيتي في صفقة قياسية قادما من آينتراخت فرانكفورت ويمتد عقد اللاعب لمدة أربع سنوات ونصف حتى صيف 2029.

ويتواجد حالياً نجوم الفراعنة صلاح ومرموش مع منتخب مصر الذي يستعد لمواجهة منتخب نيوزيلندا صباح يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم.