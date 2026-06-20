هدف المغربي صيباري يكسر 5 أرقامٍ قياسية بتاريخ "المونديال"

نجح نجم المنتخب المغربي إسماعيل صيباري بعد 70 ثانية فقط في تسجيل هدف "أسود الأطلس" الوحيد، ومنح منتخب بلاده الفوز على إسكتلندا في اللقاء الذي جمعهما فجر اليوم الأحد، لحساب الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، في هدفٍ لم تقتصر نتائجه على حصد النقاط الثلاثة للمباراة فحسب، بل في كسر 5 أرقام قياسية بتاريخ بطولات كأس العالم.

وفرض هدف صيباري نفسه في القوائم الذهبية لسجلات بطولات كأس العالم، بعد أن بات أسرع هدف فوز في مباراة انتهت بنتيجة (1-0) بتاريخ مباريات كأس العالم، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السباق المسجل باسم المنتخب الإنجليزي ضد نظيره منتخب الباراغواي في نسخة 2006 وجاء في الدقيقة الثالثة بـ "النيران الصديقة" حين سجل مدافع الباراغواي كارلوس غامارا بالخطأ في مرمى فريقه على أثر ركلة حرة نفذها أسطورة الكرة الإنجليزية ديفيد بيكهام.

ومنح هدف "الثانية 70" لأن يصبح الصيباري والمنتخب المغربي في المركز الثاني بقائمة أسرع هدف يسجله منتخب أفريقي في بطولات كأس العالم، خلف الغاني أسامواه جيان الذي سجل هدفاً لمنتخب غانا في شباك التشيك في مونديال 2006 بعد 68 ثانية، كما أصبح صيباري صاحب أسرع هدف عربي في تاريخ كأس العالم متجاوزاً بذلك الرقم السابق المسجل باسم مواطنه حكيم زياش وجاء في شباك المنتخب الكندي في مونديال 2022 بعد ثلاث دقائق و30 ثانية.

كما بات المغرب صيباري ثاني لاعب أفريقي يسجل في أول مباراتين له في كأس العالم، بعد المصري محمد صلاح في نسخة 2022، بعدما سجل صلاح الهدف الأول في منتخب شباك روسيا من ضربة جزاء في الجولة الثانية من دوري المجموعات، واتبعها بهز شباك المنتخب السعودي خلال الجولة الثالثة والختامية من الدور ذاته.

كما أهدى هذا الهدف المنتخب المغربي الفوز السادس له في بطولات كأس العالم، ليعادل "أسود الأطلس" بذلك كل من منتخبات غانا ونيجيريا كأكثر المنتخبات الإفريقية التي حققت انتصارات في تاريخ المونديال.

ويذكر أن التركي هاكان شوكور يقبض على صدارة السجل الذهبي لأسرع هدفٍ في بطولات كأس العالم، وحققه بعد 11 ثانية ضد كوريا الجنوبية في مونديال 2002 حين فاز المنتخب التركي بنتيجة (3-2).