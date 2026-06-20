باراغواي تُحيي آمالها في المونديال بفوزها على تركيا

حقق منتخب باراغواي فوزاً ثميناً على نظيره التركي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم 2026، ليحصد ثلاث نقاط مهمة أحيت آمال الفريق في التأهل إلى دور الـ 32، بعدما تقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة بالتساوي مع أستراليا بالرصيد نفسه من النقاط، بينما ضمن منتخب أميركا المركز الأول في المجموعة ذاتها بوصول رصيده إلى 6 نقاط، وتعقد موقف تركيا بتلقيه خسارته الثانية في البطولة.

وجاء هدف اللقاء الوحيد مبكراً عبر ماتياس غالارزا في الدقيقة الثانية، بعدما أطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية السفلية لمرمى المنتخب التركي، مانحاً فريقه أفضلية مبكرة أربكت حسابات أصحاب الأرض طوال مجريات المباراة. ورغم محاولات تركيا المتكررة للعودة في النتيجة، إلا أن الدفاع الباراغوياني والحارس أورلاندو جيل نجحا في الحفاظ على التقدم حتى النهاية.

وشهدت المباراة ضغطاً تركياً كبيراً خاصة في الشوط الثاني، حيث صنع المنتخب عدة فرص خطيرة عبر أردا غولر وهاكان تشالهان أوغلو، إلا أن غياب الفاعلية الهجومية حال دون إدراك التعادل، فيما أظهر منتخب باراغواي صلابة تكتيكية واضحة رغم النقص العددي بعد طرد ميغيل ألميرون في نهاية الشوط الأول، ليخرج بانتصار ثمين يعزز موقعه في المجموعة.