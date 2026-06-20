تصدرت المجموعة الثالثة مع المغرب.. البرازيل تضرب هايتي بثلاثية

حقق منتخب البرازيل فوزاً سهلاً على نظيره منتخب هايتي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية منافسات كأس العالم 2026، ليرفع "السيليساو" رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة بالتساوي مع المنتخب المغربي، الذي حقق فوزاً ثميناً على إسكتلندا بنتيجة 1-0 في الجولة ذاتها.

وفرضت البرازيل سيطرتها على مجريات الشوط الأول، وافتتح ماتيوس كونيا التسجيل في الدقيقة 23 بعد هجمة مرتدة سريعة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 36 مستفيداً من تمريرة بينية متقنة من فينيسيوس جونيور. وقبل نهاية الشوط الأول أضاف فينيسيوس الهدف الثالث في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة من لوكاس باكيتا، لينتهي النصف الأول بتقدم برازيلي مريح بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني حافظ المنتخب البرازيلي على أفضليته دون الحاجة إلى زيادة غلته التهديفية، بينما حاول منتخب هايتي تقليص الفارق وصنع بعض الفرص أبرزها كرة خطيرة تصدى لها الحارس أليسون بيكر ببراعة. وأدار المنتخب البرازيلي ما تبقى من اللقاء بثقة حتى صافرة النهاية، ليخرج بانتصار واضح أكد به جاهزيته لمواصلة المنافسة على اللقب العالمي.