أسرع هدف عربي بتاريخ المونديال يقود المغرب لقهر اسكتلندا

فاز المغرب بهدف دون رد على اسكتلندا ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وسجل اللاعب المغربي إسماعيل صيباري هدف المباراة الوحيد بعد مرور 70 ثانية فقط على انطلاق اللقاء، مسطراً بذلك أسرع هدف في مونديال 2026، كما أصبح صاحب أسرع هدف عربي في تاريخ كأس العالم.

بهذه النتيجة ​يتصدر المغرب ‌مجموعته برصيد أربع نقاط، ​بفارق نقطة واحدة أمام اسكتلندا ثانية الترتيب ​التي استهلت مشوارها في البطولة ⁠بالفوز 1-صفر على هايتي التي تتذيل المجموعة، وذلك قبل مواجهة ​البرازيل في وقت ⁠لاحق اليوم.