حكم مباراة أميركا وأستراليا يتعرض للإصابة

شهدت مباراة بين المنتخب الأميركي ونظيره الأسترالي في استاد "لومن فيلد" إصابة حكم الساحة الألماني فيليكس تسفاير.

فعند الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من الشوط الثاني عانى فيليكس تسفاير من شد عضلي وإجهاد حاد في عضلة الساق.

في ذلك الوقت، تدخل لاعب المنتخب الأسترالي، أيدن أونيل، ولاعب المنتخب الأميركي، فولارين بالوغون، لمعالجته، إذ حاولا مساعدته في تمديد عضلة الساق وتخفيف التشنج.

وبعدما بدا أنه تم فك الشد العضلي، تمكن الحكم من النهوض واستكمال مهمته.