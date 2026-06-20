تفتيش مثير للجدل لمنتخب ألمانيا قبل مباراة ساحل العاج

خضع لاعبو منتخب ألمانيا لإجراءات أمنية مشددة قبل سفرهم إلى مدينة تورونتو الكندية استعداداً لمواجهة ساحل العاج.

وأظهر مقطع فيديو متداول أثار الجدل أفراد البعثة الألمانية وهم يخضعون لعمليات تفتيش أمنية دقيقة قبل الصعود إلى الطائرة المتجهة إلى تورونتو، في إطار الإجراءات المتبعة خلال البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وظهر في الفيديو التي نشرته قناة "سكاي سبورت ألمانيا" عدد من اللاعبين أثناء إخضاعهم للتفتيش الشخصي وفحص الأمتعة قبل المغادرة، وسط إجراءات أمنية مشددة ترافق المنتخبات المشاركة في المونديال.

ويلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره الإيفواري، السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.