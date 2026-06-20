ميسي: يمكن مقارنة مسيرتي مع نادال فقط

كشف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي أن الشخص الوحيد الذي يمكن مقارنة مسيرته به هو لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال.

وقال ميسي إنه ونادال لطالما استمتعا برياضتهما رغم الضغط المستمر لاهتمام العالم. كما يشعر أنهما يتشاركان نفس الالتزام بتقديم أفضل ما لديهما مع الاستمرار في الاستمتاع بما يفعلانه، وفق صحيفة ماركا الإسبانية.

وسرعان ما وصلت تعليقات ميسي إلى نادال، الذي رد عليه شاكراً إياه على مشاهدة سلسلته الوثائقية. كما هنأ أسطورة التنس الإسباني ميسي على بدايته القوية في كأس العالم.

وفق الصحيفة، برزت هذه اللحظة لأنها أظهرت جانباً مختلفاً من شخصية ميسي. فرؤية أحد أعظم الرياضيين على مر العصور يعرب علنا عن إعجابه بأيقونة رياضية أخرى تجعله أقرب إلى الناس. حتى أعظم الأساطير لديهم قدوتهم، سواء أكان ميسي أم رافائيل نادال.