رئيس البرازيل يسخر من نيمار: أول لاعب يعمل عن بعد

أطلق الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تصريحات ساخرة بحق نيمار، خلال حفل أقيم في أحد مستشفيات مدينة بيلو هوريزونتي ونُقل مباشرة عبر التلفزيون البرازيلي، مستغلاً استمرار غياب قائد المنتخب عن مباريات كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وجاءت تصريحات لولا بعدما ذكر أحد الأطفال اسم نيمار خلال الحفل، ليرد الرئيس ساخراً: "نيمار؟ إنه لا يلعب حتى"، قبل أن يضيف: "إنه أول لاعب في العالم يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني للعمل عن بُعد".

ويغيب مهاجم سانتوس عن المواجهة الثانية للمنتخب البرازيلي أمام هايتي، المقررة فجر السبت في فيلادلفيا، بعدما فضل الجهاز الفني الإبقاء عليه في معسكر المنتخب في نيوجيرسي لمواصلة التعافي من إصابة عضلية في الساق.

وكان نيمار غاب أيضاً عن المباراة الافتتاحية التي تعادلت فيها البرازيل مع المغرب بهدف لمثله، واكتفى بمتابعة اللقاء من مقاعد البدلاء دون أن يكون ضمن قائمة المباراة.