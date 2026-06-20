تشكيلة المغرب لمواجهة اسكتلندا في ثاني مبارياته بكأس العالم

​قرر المدرب محمد وهبي الاعتماد ‌على ​تشكيلته الأساسية التي خاض بها المباراة الافتتاحية في مواجهة اسكتلندا التي تعتمد على خمسة مدافعين مقارنة بأربعة في الخط الخلفي في مباراتها ⁠الأولى، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم لكرة القدم.

اختار المدرب ستيف كلارك اللعب بمهاجم ‌وحيد هو تشي آدامز، فيما لازم لورانس شانكلاند مقاعد البدلاء.

كما ‌اعتمد على رايان كريستي بدلا ‌من الجناح السريع بن جانون-دوك.

وقرر ‌وهبي إشراك ‌المراهق أيوب بوعدي (18 عاما) مرة أخرى في التشكيلة ​الأساسية، بعد ‌الأداء المتميز ​الذي قدمه أمام ⁠البرازيل.

ولم يطرأ أي تغيير على تشكيلة المنتخب المغربي مقارنة بمباراته ​الافتتاحية، ⁠إذ ⁠لعب بخط دفاع مكون من أربعة لاعبين والمهاجم براهيم دياز في المقدمة.

تشكلية المنتخبين

اسكتلندا: أنجوس جان وكيران تيرني وآندي روبرتسون وجرانت هانلي وجاك هندري وناثان باترسون وسكوت ماكتوميناي وجون مكجين ورايان كريستي ولويس ‌فيرجسون وتشي آدامز المغرب: ياسين بونو وأشرف حكيمي ​وعيسى ديوب وشادي رياض ونصير مزراوي وأيوب بوعدي وعز الدين أوناحي وإسماعيل صيباري وبلال الخنوس ونائل العيناوي وبراهيم ​دياز.