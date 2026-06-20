المنتخب الأميركي يوجه لكمتين لـ"الكنغارو الأسترالي".. ويتأهل

تأهل المنتخب الأمريكي إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا، وذلك بعد فوزه على أستراليا 2/صفر، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة.

وينتظر المنتخب الأمريكي، الذي رفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، نتيجة مباراة باراغواي وتركيا والتي ستقام صباح السبت، لحسم موقفه من التأهل الرسمي للدور المقبل.

وكان منتخب أمريكا قد افتتح مشواره في البطولة بفوز كبير على باراجواي 4/1، في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب أستراليا عند ثلاث نقاط في المركز الثاني، بعد فوزه في الجولة الأولى على تركيا بهدفين دون رد.

وتقدم المنتخب الأمريكي في الدقيقة 11 بهدف عكسي من كاميرون بورجيس، ثم أضاف أليكس فريمان الهدف الثاني في الدقيقة 43.

ويلتقي المنتخب الأمريكي مع نظيره التركي يوم الجمعة المقبل في الجولة الثالثة والأخيرة بالمجموعة، فيما يلعب منتخب أستراليا مع بارجواي في اليوم ذاته.