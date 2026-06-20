منشور ياباني يطلب من الرجال تنظيف منازلهم وليس المدرجات فقط

حظيت صور جمهور منتخب اليابان وهم ينظفون مدرجات ملاعب كأس العالم بإشادة واسعة، لكن في البلاد انتشر منشور ساخر ينتقد الرجال اليابانيين الذين نادراً ما يقومون بذلك في منازلهم.

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، هذا الأسبوع، عبر «إكس» بـ«أخلاقهم الرفيعة» التي تجلّت في تنظيفهم المدرجات بعد المباريات، مع صور لرجال يرتدون الزي الأزرق وهم يلتقطون القمامة بحماسة.

وانتشرت صور مماثلة على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن منشوراً واحداً على «إكس» انتشر بشكل واسع، بعدما زعم أن الرجال اليابانيين ليسوا كما يُصوَّرون.

جاء في المنشور، الذي حصد 1.9 مليون مشاهدة «يقضي الرجال اليابانيون من بين أقل وقت في الأعمال المنزلية على مستوى العالم».

وأضاف المنشور، مصحوباً برسم ساخر يُظهر مشجعاً ينظف الملعب بفخر، بينما هو في الواقع مسترخ على أريكة في منزله، غافل عن كومة الغسيل، وزوجته أو والدته التي تغسل الأطباق «رجاء، افعلوا ذلك في المنزل».

يُعرف عن الرجال اليابانيين قلة مشاركتهم في الأعمال المنزلية، حيث تقضي النساء وقتاً أطول بخمسة أضعاف ونصف من الرجال في القيام بأعمال غير مدفوعة الأجر، كالتسوق والأعمال المنزلية ورعاية الآخرين.