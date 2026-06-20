صادق جبر: خسارة العراق أمام النرويج كانت متوقعة

أكد لاعب المنتخب العراقي السابق والمدرب في نادي شباب الأهلي، صادق جبر، أن خسارة المنتخب العراقي أمام النرويج بنتيجة 1-4 في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026 كانت متوقعة، داعياً إلى تجاوز آثارها، والتركيز على المواجهة المقبلة أمام منتخب فرنسا، الثلاثاء المقبل (الساعة الواحدة فجراً بتوقيت الإمارات)، مع ضرورة عدم تكرار أبرز الأخطاء التي ظهرت في المباراة، وفي مقدمتها المبالغة في حجم التوقعات والطموحات التي سبقت مواجهة النرويج.

وقال جبر لـ«الإمارات اليوم»: «إن حجم التوقعات والطموحات التي سبقت المباراة كان مرتفعاً وبعيداً عن الواقع، فالمنتخب العراقي قدم مباراة جيدة أمام منافس قوي يمتلك عناصر تتفوق من حيث المستوى والخبرة على ما يتمتع به (أسود الرافدين)».

وأضاف: «قدم الفريق مباراة جيدة من الناحية الفنية، لكن الخصم كان صعباً ويبحث عن الفوز، كما أن المجموعة التي يواجهها تضم منتخبات تتفوق على (أسود الرافدين) من حيث الإمكانات والخبرة». وعن أداء حارس المرمى جلال حسن، قال جبر: «إن الحارس جلال حسن يتحمل جزءاً من المسؤولية عن بعض الأخطاء، لكن يجب الانتباه إلى أنه لم يشارك بصورة منتظمة خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة»، مؤكداً أن «حراس المرمى يحتاجون إلى الاستمرارية وخوض المباريات للحفاظ على جاهزيتهم الفنية».

ووصف المرحلة الحالية بأنها كانت فرصة مناسبة للتجديد وبناء فريق للمستقبل في بعض المراكز، ومنح عدد من اللاعبين الشباب فرصة اكتساب الخبرة الدولية، بدلاً من الاعتماد على بعض الأسماء بدافع التكريم.

وأشار إلى أن الجهاز الفني بقيادة الأسترالي غراهام أرنولد هو الأقدر على تقييم اللاعبين واختيار العناصر المناسبة لكل مباراة، بحكم معرفته الدقيقة بإمكاناتهم ومستوياتهم.

واختتم تصريحاته مؤكداً أن الضغط العالي الذي مارسه المنتخب النرويجي تسبب في إرهاق اللاعبين، مشدداً على أهمية التركيز الذهني خلال المباراة المقبلة أمام فرنسا، لأن الأخطاء التي تسببت في استقبال الأهداف كانت أخطاء فردية بحتة.