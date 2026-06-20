كين يرشّح «ووند وول» أغنية لانتصارات إنجلترا

أعرب نجم المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، هاري كين، عن أمله في أن تصبح أغنية «ووند وول» بمثابة نشيد صيف إنجلترا، بينما يخطط المنتخب الإنجليزي لطريقه نحو التتويج بكأس العالم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن فريق المدرب توماس توخيل بدأ مسيرته في المونديال بفوز مذهل 4/ 2 على المنتخب الكرواتي، في مباراته الافتتاحية بالمجموعة الـ12 التي أقيمت في دالاس الأربعاء، حيث سجل كين هدفين ليعادل رقم جاري لينكر بتسجيل 10 أهداف في بطولات كأس العالم.

واحتفل لاعبو المنتخب الإنجليزي أمام جماهيرهم، بينما كانت أغنية «ووند وول» لفرقة أوايسس تعزف في أرجاء الملعب.