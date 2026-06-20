المغربي حكيمي أمام محكمة الجنايات

سيُحاكم قائد المنتخب المغربي ومدافع باريس سان جرمان الفرنسي أشرف حكيمي، بتهمة الاغتصاب أمام محكمة الجنايات، وفق ما أعلنت أمس، محكمة الاستئناف في فرساي.

ويواجه حكيمي اتهامات بالاغتصاب منذ فبراير 2023 من شابة كانت تبلغ 24 عاماً توجهت إلى مركز الشرطة، حيث أفادت بتعرضها للاغتصاب من قبل لاعب كرة القدم.

وقد نفى مدافع المغرب هذه الاتهامات مراراً وتكراراً، واصفاً إياها بـ«الكاذبة». وما إن أصدرت محكمة الاستئناف قرارها حتى صرّح اللاعب عبر «إكس» قائلاً: «أنتظر بفارغ الصبر»، ويقصد المحاكمة، مؤكداً: «أخيراً، سأتمكن من الكلام». وأضاف ابن الـ27 عاماً، معبراً عن أسفه: «نظر إليّ النظام القضائي مباشرة وقال: لو لم تكن مشهوراً، لما كانت هناك قضية أصلاً».

وتابع: «اخترتُ الصمت لسنوات. ظننتُ أن الحفاظ على كرامتي، والتحلي بالصبر، والثقة بالنظام القضائي، سيُتيح اتخاذ القرارات الصائبة».

وأردف: «اليوم، تُروى قصة ليست قصتي على حساب عائلتي، وحياتي، وقبل كل شيء، الحقيقة. أشعر أحياناً بأنني أصبحت هدفاً سهلاً».