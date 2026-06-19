لامين يامال قبل مواجهة السعودية: "لست مستعداً لخوض مباراة كاملة"

في أعقاب التعثر الأخير للمنتخب الإسباني بالتعادل أمام الرأس الأخضر في بطولة كأس العالم 2026، تحولت المواجهة المقبلة ضد المنتخب السعودي إلى ما يشبه "المباراة النهائية". وفي خضم التعويل الكبير عليه لإنقاذ الموقف، وجه النجم الشاب لامين يامال رسالة واقعية ومباشرة بشأن جاهزيته البدنية.

وفي مقابلة مع قناة (RTVE) الإسبانية الحكومية، قلل يامال من احتمالية مشاركته طوال دقائق المباراة القادمة، مصرحاً: "أنا بخير وأشعر أنني بحالة جيدة، لكن من المبكر جداً وغير الضروري أن ألعب مباراة كاملة. أنا في مرحلة تأقلم، ورغم ذلك يمكنني لعب الدقائق التي يطلبها مني المدرب".

وتطرق النجم الشاب إلى المخاوف التي راودته بشأن الإصابة، قائلاً: "في المرحلة الأخيرة من الموسم، ومع كل إصابة، يذهب تفكيرك مباشرة إلى كأس العالم. لحسن الحظ، طمأنني الأطباء بأنني سألحق بالبطولة بأريحية. أنا سعيد بوجودي هنا وأتمنى ألا أتعرض للإصابة مجدداً". كما أشار إلى زميله نيكو ويليامز مؤكداً أنه "في حالة بدنية أفضل مني، لكننا لا نتعجل، لدينا فريق رائع يضم لاعبين بمستويات عالية ويجب أن نأخذ الأمور بهدوء".

وعن الشعبية الجارفة التي يحظى بها في الولايات المتحدة (حيث تُعلق صوره في أتلانتا)، أكد يامال أنه يتعامل مع الأمر بهدوء تام، معتبراً أن ذلك يعكس إعجاب الجماهير بما يقدمه على أرض الملعب.

وحول مقارنته تهديفياً بأسماء بوزن ميسي ومبابي وهاري كين، أوضح: "لا يمثل لي الأمر هاجساً إذا سجلوا ولم أسجل أنا. أولاً، هم يكبرونني بعشر سنوات، وثانياً، أسلوب لعبي مختلف. هدفي هو الاستمتاع وتحقيق الفوز، لا أطمح لتسجيل 16 هدفاً ثم نُقصى من نصف النهائي؛ هذا ليس ما أبحث عنه".

لم يخفِ يامال إعجابه الدائم بالأسطورة الأرجنتينية، مصرحاً: "ميسي يثبت في كل مباراة أنه الأفضل في التاريخ. من لديه شكوك في ذلك فهو يبحث عنها فقط. لا يوجد ما يُضاف. صحيح أن نيمار هو مثلي الأعلى، لكن ميسي يبقى الأفضل".

وعن احتمالية الصدام مع المنتخب الأرجنتيني، أبدى استعداده التام للتحدي: "للفوز بكأس العالم، عليك التغلب على الأفضل. إذا لم نواجههم في دور الـ 32، فقد نواجههم في النهائي. نحن إسبانيا ونريد اللعب ضد أفضل المنتخبات".

طي صفحة "الرأس الأخضر"

في ختام حديثه، قلل يامال من حجم الضجة التي رافقت التعادل في المباراة الافتتاحية، مشدداً على ضرورة تجاوز الأمر: "من الأفضل طي الصفحة. حدثت ضجة كبيرة بسبب تعادل، في حين أن العديد من المنتخبات تعادلت أيضاً وهذا لا يعني شيئاً. الفوز بنتيجة 6-0 في المباراة الأولى لا ينفعك إذا لم تفز في الأدوار الإقصائية".

واختتم حديثه بتأكيد الحتمية في المباراة القادمة: "بالطبع يجب علينا الفوز يوم الأحد أمام السعودية لأننا من المنتخبات المرشحة للقب، ولكن التعادل في مباراة لا يجعلك من أسوأ منتخبات المونديال".