بينها لاعب أردني وميسي.. 5 أرقام قياسية بكأس العالم خلال أسبوع

كشفت شبكة "نورثن غلوبل نيوز" الكندية العالمية، عن إحصائيات تتضمن 6 أرقام فنية، لخصت خلالها تفاصيل مونديال 2026 خلال اسبوعه الأول، في البطولة المقامة حالياً في أمريكا وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل، في أرقام أكد عدداً منها انخفاضاً ملحوظاً في نسبة الأخطاء المرتكبة في المباريات مقارنة بالنسخ الماضية.

وقدمت الشبكة الكندية، في دراستها الإقصائية، رسوماً بيانية موسعة عن مباريات الأسبوع الأول، تم الاستعانة خلالها في تحديد النسب والأرقام الفنية على خبراء وأكاديميين في مجال تحليل البيانات من جامعة "نورث إيسترن".



3.12 هدف

بلغ متوسط الأهداف المسجلة في المباراة الواحدة 3.12 هدفاً، مرتفعاً عن 2.56 هدفاً في دور المجموعات من الجولة الأولى عام 2022، وقد رجح برينان كلاين الباحث في مجال البيانات بجامعة نورث إيسترن، أن يكون سبب ارتفاع متوسط الاهداف هو زيادة عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً.



24.4 خطاً في المباراة الواحدة

انخفض متوسط الأخطاء في المباراة الواحدة من 27.7 خطاً في مونديال عام 2022، و29.3 خطأ في مونديال 2018، ليصبح 24.4 خطأ في مونديال 2024، وأوضح كلاين أن هذا الانخفاض يعود إلى زيادة التدقيق الذي يخضع له اللاعبون مع الانتشار الواسع لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).



أطول مسافة ببصمة أردنية

قطع لاعب المنتخب الأردني نور الروابدة مسافة 8.1 ميل (13.05 كيلومتر) في مباراة منتخب النشامى أمام النمسا، وهي أطول مسافة تم قطعها من لاعب خلال مباريات دوري المجموعات، خصوصاً أن الروابدة ساهم في صناعة التاريخ بتمريرة لكرة حاسمة لزميله علي علوان أثمرت عن أول هدف لـ "النشامى" بتاريخ بطولات كأس العالم.



جوردان بوس الأسرع

بلغت السرعة القصوى المسجلة في مباريات الجولة الأولى 22.8 ميلاً في الساعة (36.69 كيلومتر في الساعة)، وسجلها المدافع الاسترالي جوردان بوس في مباراة منتخب بلاده أمام تركيا، متفوقاً بفارق ضئيل عن نجم المنتخب النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل سرعة قصوى بلغت 22.7 ميل (36.53 كيلومتر في الساعة) في مباراة منتخب بلاده أمام العراق.



الظاهرة ميسي

وصال النجم ليونيل ميسي تألقه في عالم الكرة المستديرة، بعد نجاحه في تسجيل ثلاثة أهداف في مبراة واحدة، وقيادته لمنتخب بلاده لاستهلال حملة الدفاع، بإحرازه الأهداف الثلاث لمنتخب "التانغو" في شباك المنتخب الجزائري في افتتاح منافسات المجموعة العاشرة، ليعادل بذلك رقم الألماني ميروسلاف كلوزه القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس العالم برصيد 16 هدفاً.



حارس كرواتيا بالصدارة

حاز حارس منتخب كرواتيا دوميك ليفاكوفيتش على أعلى معدل لتصدي تسديدات خطرة في هجمة واحدة، والبالغ (0.82 xG) في معيار إحصائي يقيس جودة الفرص التي تصدى لها الحارس لتحديد احتمالية تحويل التسديدات إلى أهداف، وحققها دوميك ليفاكوفيتش في تصديه لسلسلة من التسديدات أمام انجلترا في الدقيقة 55 من عمر المباراة.



157.7 دقيقة

بلغ إجمالي الوقت المستغرق 157.7 دقيقة في فترات الراحة لشرب الماء، والبالغ عددها 48 فترة خلال جميع مباريات الجولة الأولى البالغة 24 مباراة، مع متوسط بلغ 3.3 دقيقة لفترة الراحة الواحدة لشرب الماء، في تأخيرٍ عن الحد القانوني لهذا الفترة الذي يجب ان يقتصر على 3 دقائق.