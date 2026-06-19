اعتقال موظف في ملعب أزتيكا بعد محاولة بيع مزايا كبار الشخصيات بشكل غير قانوني

أحبطت السلطات الأمنية في المكسيك محاولة استثمار غير مشروعة لأصول بطولة كأس العالم 2026، بعد إلقاء القبض على موظف في ملعب "أزتيكا" بتهمة تأجير بطاقته الائتمانية الرسمية لتحقيق عوائد مالية شخصية.

تعكس هذه الحادثة التي نقلتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، عبر حساب "Actu Foot"، نمو اقتصاد السوق الموازية التي تحيط بالفعاليات الرياضية الكبرى، حيث يسعى بعض الأفراد لاستغلال الفجوة بين العرض المحدود، والطلب المرتفع على تذاكر وتجارب الفئات الفاخرة (كبار الشخصيات).

وقالت الصحيفة: "أُلقي القبض على موظف في ملعب أزتيكا بالمكسيك لمحاولته تأجير بطاقته الرسمية لحضور مباريات كأس العالم".

وأضافت "كان الشاب البالغ 24 عاماً يفعل ذلك ليمنح الناس تجربة كبار الشخصيات مقابل مبلغ مالي".

وتابعت "بحسب وسائل الإعلام المحلية، كان الشاب يعرض بطاقاته مقابل 2500 بيزو، أي ما يعادل 130 يورو للمباراة الواحدة".