المكسيك أول المتأهلين إلى دور الـ 32 بعد فوز ثمين على كوريا الجنوبية

حجز المنتخب المكسيكي مقعده في دور الـ 32 من كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزاً ثميناً على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، ليصبح أول المنتخبات التي تضمن التأهل إلى الأدوار الإقصائية في النسخة الحالية من البطولة.

وشهد الشوط الأول أفضلية نسبية للمنتخب المكسيكي من حيث الاستحواذ وصناعة الفرص، إلا أن الدفاع الكوري وحارس المرمى نجحا في الحفاظ على نظافة الشباك رغم المحاولات المتكررة، لينتهي النصف الأول من اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن لويس رومو من فك شفرة الدفاع الكوري بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، مستغلاً الضغط الهجومي المتواصل لمنتخب بلاده. وحاول المنتخب الكوري العودة إلى أجواء اللقاء عبر عدة تغييرات هجومية، إلا أن المنتخب المكسيكي حافظ على تماسكه الدفاعي ونجح في إغلاق المساحات حتى صافرة النهاية.

ورفع المنتخب المكسيكي رصيده إلى العلامة الكاملة بعد جولتين، ليضمن رسمياً التأهل إلى دور الـ32 قبل خوض مباراته الأخيرة في دور المجموعات، فيما تعقدت مهمة منتخب كوريا الجنوبية الذي بات مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية في الجولة المقبلة للحفاظ على آماله في مواصلة المشوار بالمونديال.