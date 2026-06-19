بـ9 لاعبين وسداسية.. خسارة قاسية لمنتخب قطر أمام كندا

تعرض منتخب قطر لهزيمة قاسية أمام كندا بسداسية نظيفة في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2026.

سجل أهداف كندا كل من سيل لارين بالدقيقة 16، وجوناثان ديفيد ثلاثية (هاتريك) بالدقائق 29، والثالثة من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، و92، وناثان صليبا بالدقيقة 64، ومحمد المناعي عن طريق الخطأ في مرماه بالدقيقة 75.

وكان منتخب قطر قد أكمل المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبه همام الأمين بالدقيقة 33، وعاصم ماديبو بالدقيقة 53.

بهذه النتيجة رفع منتخب كندا رصيده إلى أربعة نقاط بصدارة المجموعة متقدماً بفارق الأهداف عن منتخب سويسرا صاحب المركز الثاني بذات الرصيد، فيما تجمد رصيد قطر عند نقطة واحدة بالمركز الأخير في المجموعة، متأخرة بفارق الأهداف عن البوسنة والهرسك صاحبة المركز الثالث.