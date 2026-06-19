"موندو ديبورتيفو” تختار التشكيل المثالي للجولة الأولى من كأس العالم 2026

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن التشكيل المثالي للجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026، بعد نهاية المباريات الافتتاحية التي شهدت العديد من المفاجآت والنجوم المتألقين.

ضمت التشكيلة حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر فوزينها، الذي لعب دوراً بارزاً في خروج منتخب بلاده بنقطة ثمينة من التعادل السلبي أمام إسبانيا، بعدما حافظ على نظافة شباكه طوال المباراة.

وفي خط الدفاع، اختارت الصحيفة آرون وان بيساكا لاعب الكونغو الديمقراطية، إلى جانب الفرنسي دايوت أوباميكانو، والأسترالي هاري سوتار الذي قدم أداء دفاعياً لافتاً خلال فوز منتخب بلاده على تركيا، والقطري همام الأمين الذي صنع هدف التعادل أمام سويسرا

أما خط الوسط، فشهد حضور المغربي الشاب أيوب بوعدي، إحدى أبرز مفاجآت الجولة الأولى بعد تألقه أمام البرازيل رغم صغر سنه.

كما ضمت التشكيلة السويدي ياسين عياري صاحب الثنائية في شباك تونس، والفرنسي مايكل أوليسي الذي أسهم في انتصار منتخب بلاده على السنغال.

وفي الهجوم، جاء ليونيل ميسي على رأس الاختيارات، إلى جانب لاعب ساحل العاج يان ديوماندي الذي قاد منتخب بلاده للفوز على الإكوادور، والإنجليزي هاري كين الذي سجل هدفين في انتصار منتخب بلاده المثير على كرواتيا.