شرطة كانساس: إطلاق النار على مشجعين أرجنتينيين لا علاقة له بالمونديال

أكدت شرطة كانساس الأميركية أن حادث إطلاق النار في الولاية الذي أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، بينهم سائق سيارة كان ينقل مشجعين أرجنتينيين، فجر الأربعاء، لا علاقة لها بالمونديال.

وحددت الشرطة هوية المشتبه به على أنه أوسكار سانشيز-مونيوز، البالغ من العمر 22 عاماً، محذرة من أنه ينبغي اعتباره مسلحاً وخطيراً.

وقالت مجموعة من المشجعين الأرجنتينيين لصحيفة "لا ناسيون" الأرجنتينية إنهم تعرضوا لإطلاق نار أثناء استقلالهم سيارة أوبر في طريقهم إلى المباراة.

وقال أحد المشجعين: "كانت السيارة تسير، ثم مرت سيارة أخرى وأطلقت النار عليها مرتين".

وأضاف الراكب أن السائق أوقف السيارة بعد ذلك، ولاحظوا أنه أصيب بجروح.

وتعقبت عناصر الشرطة المشتبه به إلى منزل في مدينة إنديبندنس بولاية ميسوري القريبة بعد وقت قصير من حوادث إطلاق النار، ما أدى إلى مواجهة، وحصار للمكان.

وبعد اندلاع حريق داخل العقار أثناء المواجهة، لم تجد الشرطة أي شخص عندما دخلت إلى المنزل.

وقالت رئيسة شرطة كانساس سيتي ستايسي غريفز، خلال مؤتمر صحافي: "نحن على مقربة شديدة من تعقب هذا الشخص، ونريد التأكد من القبض عليه في أسرع وقت ممكن".

وجاءت هذه الحوادث بعد 10 أيام من إصابة تسعة أشخاص بجروح غير خطيرة في حادث إطلاق نار وقع على بعد أربعة أميال من معسكر منتخب إنجلترا المشارك في كأس العالم في كانساس سيتي.