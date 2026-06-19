5 أهداف آخر ربع ساعة.. سويسرا تقهر البوسنة

حقق منتخب سويسرا فوزا ثمينا على نظيره البوسنة والهرسك بنتيجة 4 -1 الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وحسم المنتخب السويسري انتصاره في آخر ربع ساعة من المباراة من خلال 4 أهداف سجلها كل من يوهان مانزامبي في الدقيقة 74، وروبن فارجاس في الدقيقة 84، ويوهان مانزامبي في الدقيقة 90، وجرانيت تشاكا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، أما منتخب البوسنة فسجل هدفه الوحيد عن طريق إرمين ماهيمتش في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وشهدت المباراة طرد طارق موهاريموفيتش في الدقيقة 80، ليلعب فريقه بنقص عددي في الوقت المتبقي.

ورفع هذا الفوز رصيد سويسرا إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ليحسم بشكل كبير تأهله لدور الـ32، بانتظار المباراة الثانية بين الطرفين الآخرين في المجموعة قطر وكندا.

أما منتخب البوسنة والهرسك فقد تجمد رصيده عند نقطة وحيدة.