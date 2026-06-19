عائلة ميسي تطالب باحترام سرية حالة والده الصحية والتوقف عن التكهنات بشأنها

أصدرت عائلة ليونيل ميسي أسطورة المنتخب الأرجنتيني بياناً رسمياً بشأن مرض والده خورخي خاصة بعد ظهوره متأثراً خلال مباراة الجزائر في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وطلبت العائلة في بيان احترام خصوصية والد ميسي وسرية حالته الصحية، والتوقف عن التكهنات بشأنها.

وقالت: "تفيد عائلة ميسي بأن خورخي ميسي يمر حالياً بظرف صحي صعب، وفي الوقت الحالي، يخضع لرعاية طبية، وهو في طور التعافي والتقدم بشكل إيجابي ضمن الحالة التي يعاني منها".

وأضافت: "نظراً للتقارير والشائعات والتكهنات التي انتشرت خلال الساعات الأخيرة، ترغب العائلة في التعبير عن قلقها العميق إزاء نقص الحساسية والاحترام والسرية التي تعامل بها بعض الأفراد مع أمر عائلي خاص بحت".

وشددت: "ترغب العائلة أيضاً في توضيح أن عائلة خورخي المباشرة هي الوحيدة التي تمتلك معلومات حقيقية ودقيقة بشأن حالته. لذا، يجب عدم اعتبار أي رواية أو بيان أو معلومة لا تأتي مباشرة من العائلة وقنواتها الرسمية صالحة أو صادقة".

وواصلت: "في أوقات مثل هذه، نطلب المسؤولية والحذر والإنسانية. لا ينبغي أن تكون صحة الشخص وسلامة نفس أحبائه موضوعاً للتكهنات أو الاهتمام الإعلامي غير المسؤول، ونقدر بصدق تعابير المودة والاحترام والقلق التي تلقيناها، ونطلب احترام خصوصية خورخي وسريته ومساحته الشخصية، وسيتم الإعلان عن أي تحديثات ذات صلة في الوقت المناسب من قبل العائلة وعبر القنوات المناسبة".