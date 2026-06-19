طوفان برازيلي يهدد هايتي

يسعى منتخب البرازيل لتحقيق فوزه الأول في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ويلتقي المنتخب البرازيلي مع هايتي، في الساعة الخامسة من فجر الغد، في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمونديال، التي تضم أيضاً منتخبي المغرب وأسكتلندا.

ويتقاسم فريق المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، المركز الثاني في ترتيب المجموعة مع نظيره المغربي برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما 1-1 في الجولة الافتتاحية، في حين يقبع منتخب هايتي في ذيل الترتيب بلا نقاط، عقب خسارته صفر-1 أمام المنتخب الأسكتلندي.

وواجهت البرازيل هايتي ثلاث مرات سابقاً، فازت فيها جميعاً، بما في ذلك فوز ساحق بنتيجة 7-1 في آخر مواجهة بينهما في بطولة كأس أميركا الجنوبية عام 2016.

واستقبلت شباك هايتي 17 هدفاً في مبارياتها الثلاث السابقة ضد البرازيل، حيث انتهت مباراتان وديتان أقيمتا بينهما بهزيمتين صفر-4 وصفر-6، قبل الخسارة 1-7 في كوبا أميركا قبل 10 سنوات.