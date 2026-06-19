مونديال 2026 بعد الجولة الأولى.. أرقام قياسية ورسائل مبكرة

كشفت الجولة الأولى من دور المجموعات، في نهائيات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، عن سلسلة من الأرقام اللافتة والظواهر الاستثنائية التي رسمت ملامح النسخة الحالية مبكراً، بدءاً من استمرار ليونيل ميسي في مطاردة عظماء التاريخ، ومروراً بتراجع تأثير كريستيانو رونالدو، ووصولاً إلى الحضور الجماهيري الكثيف، والهيمنة المغربية اللافتة أمام البرازيل، وظهور عدد من الأرقام القياسية الفردية والجماعية التي خطفت الأنظار مع إسدال الستار على المرحلة الافتتاحية للبطولة.